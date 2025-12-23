- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 907
- Час на прочитання
- 1 хв
Момент прильоту "Шахеда" по будинку в Києві зняли на відео
На відео зафіксовано характерний звук мотора, спалах та момент потужного вибуху.
Під час російської атаки на Київ 23 грудня очевидці зняли на відео момент влучання ворожого дрона «Шахед» по житловому будинку.
Відповідний ролик з’явився у телеграм-каналах.
На відео видно житлову п’ятиповерхівку та чутно характерний для «Шахеда» звук. Через кілька секунд гримить вибух і видно спалах вогню: російський безпілотник влучив у будинок. Також чутно звук розбитого скла.
Нагадаємо, вранці 23 грудня Київ атакували російські дрони. Сталося падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі, де на рівні п’ятого поверху вибито вікна. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких 16-річна дитина.