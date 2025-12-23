Момент прильоту "Шахеда" по будинку в Києві зняли на відео

Пошкоджений будинок у Києві / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Під час російської атаки на Київ 23 грудня очевидці зняли на відео момент влучання ворожого дрона «Шахед» по житловому будинку.

Відповідний ролик з’явився у телеграм-каналах.

На відео видно житлову п’ятиповерхівку та чутно характерний для «Шахеда» звук. Через кілька секунд гримить вибух і видно спалах вогню: російський безпілотник влучив у будинок. Також чутно звук розбитого скла.

Реклама

Дата публікації 10:05, 23.12.25 Кількість переглядів 43 Відео з моментом удару «Шахеда» по будинку в Києві

Нагадаємо, вранці 23 грудня Київ атакували російські дрони. Сталося падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі, де на рівні п’ятого поверху вибито вікна. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких 16-річна дитина.