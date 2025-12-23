ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
907
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Момент прильоту "Шахеда" по будинку в Києві зняли на відео

На відео зафіксовано характерний звук мотора, спалах та момент потужного вибуху.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Пошкоджений будинок у Києві

Пошкоджений будинок у Києві / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Під час російської атаки на Київ 23 грудня очевидці зняли на відео момент влучання ворожого дрона «Шахед» по житловому будинку.

Відповідний ролик з’явився у телеграм-каналах.

На відео видно житлову п’ятиповерхівку та чутно характерний для «Шахеда» звук. Через кілька секунд гримить вибух і видно спалах вогню: російський безпілотник влучив у будинок. Також чутно звук розбитого скла.

Нагадаємо, вранці 23 грудня Київ атакували російські дрони. Сталося падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі, де на рівні п’ятого поверху вибито вікна. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких 16-річна дитина.

Дата публікації
Кількість переглядів
907
