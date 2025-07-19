Міст Патона може обвалитися будь-якої миті: експерт попередив про небезпеку для киян

Міст Патона / © УНІАН

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У Києві велика частина мостової інфраструктури перебуває у критичному стані. Мст Патона офіційно не придатний до експлуатації, а стан мосту Метро також оцінюється як аварійний.

Про це повідомив експерт з міського будівництва, директор ініціативи «ПроМобільність» Дмитро Беспалов в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Мостом Патона за всіма інженерними звітами не можна користуватися. Його треба терміново капітально ремонтувати. А це фактично як збудувати новий міст», — заявив Беспалов.

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Капітальний ремонт мостів через Дніпро коштує в середньому пів мільярда євро, однак ні проєктної документації, ні фінансування на сьогодні немає.

«Національна влада кілька років тому забрала у місцевої влади право бути замовником проєкту реставрації мосту Патона. Але відтоді нічого не зроблено — ані документації, ані протиаварійних заходів», — підкреслює фахівець.

Наразі Північний міст у напрямку Троєщини перебуває в стані обмеженої працездатності. За класифікацією, це «четвертий» рівень — на межі переходу в «п’ятий», тобто повну непридатність до використання.

«Ми заходимо у фазу, коли буде два варіанти: або мостопад, або масштабне будівництво та ремонт. Третього не дано», — наголосив Беспалов.

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Експерт також розкритикував нераціональні рішення минулого, зокрема реконструкцію «турбіни» перед мостом Патона, яка, за чутками, була створена на основі «ескізів» тодішнього прем’єра Азарова.

«Я не був там присутній, але можу допустити, що так могло бути. Це дуже в стилі Азарова, який любив включати режим феодала і починав давати „поради“. На жаль, такі ідеї схвалюють і починають виконувати, не кажуть, що з цим не так. „Керівник сказав, значить треба“», — резюмував експерт.

Нагадаємо, Міст Патона був відкритий понад 70 років тому та є важливою інженерною спорудою столиці. Він перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури й містобудування місцевого значення. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, відповідальність за проведення реставраційних робіт покладено на Службу автомобільних доріг у Київській області.