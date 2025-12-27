ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
811
Час на прочитання
1 хв

У Києві змінили рух поїздів метро: що відомо

В Києві 27 грудня змінили рух червоною гілкою метро.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Метро

Метро

У Києві тимчасово змінили рух поїздів на червоній лінії метро через складну енергетичну ситуацію. Наразі потяги курсують лише між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» з інтервалом приблизно шість хвилин.

Про це повідомили в КМДА.

На синій і зеленій лініях підземки обмежень немає — рух здійснюється у звичному режимі з інтервалами, встановленими для вихідного дня.

У КМДА також нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену залишаються доступними як укриття. Оперативні оновлення щодо роботи метро пасажирам повідомляють через оголошення на станціях, а також на офіційних ресурсах КМДА та київського метрополітену.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ у кількох районах пошкоджено будівлі: є займання багатоповерхівок та приватних житлових будинків. Відомо про одну загиблу людину. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб. Зокрема, 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
811
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie