У Києві змінили рух поїздів метро: що відомо

У Києві тимчасово змінили рух поїздів на червоній лінії метро через складну енергетичну ситуацію. Наразі потяги курсують лише між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» з інтервалом приблизно шість хвилин.

Про це повідомили в КМДА.

На синій і зеленій лініях підземки обмежень немає — рух здійснюється у звичному режимі з інтервалами, встановленими для вихідного дня.

У КМДА також нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену залишаються доступними як укриття. Оперативні оновлення щодо роботи метро пасажирам повідомляють через оголошення на станціях, а також на офіційних ресурсах КМДА та київського метрополітену.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ у кількох районах пошкоджено будівлі: є займання багатоповерхівок та приватних житлових будинків. Відомо про одну загиблу людину. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб. Зокрема, 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.