27.12.2024
-
Київ
- Київ
- Кількість переглядів
- 811
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві змінили рух поїздів метро: що відомо
В Києві 27 грудня змінили рух червоною гілкою метро.
У Києві тимчасово змінили рух поїздів на червоній лінії метро через складну енергетичну ситуацію. Наразі потяги курсують лише між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» з інтервалом приблизно шість хвилин.
Про це повідомили в КМДА.
На синій і зеленій лініях підземки обмежень немає — рух здійснюється у звичному режимі з інтервалами, встановленими для вихідного дня.
У КМДА також нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену залишаються доступними як укриття. Оперативні оновлення щодо роботи метро пасажирам повідомляють через оголошення на станціях, а також на офіційних ресурсах КМДА та київського метрополітену.
Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ у кількох районах пошкоджено будівлі: є займання багатоповерхівок та приватних житлових будинків. Відомо про одну загиблу людину. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб. Зокрема, 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.