- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Метро Києва працюватиме зі змінами через енергетичну ситуацію після обстрілу: що відомо
У Києві через складну енергетичну ситуацію після чергового ворожого обстрілу метро тимчасово працюватиме зі змінами на червоній і зеленій лініях, тоді як синя гілка курсуватиме без обмежень.
У Києві через складну енергетичну ситуацію, яка виникла внаслідок чергового ворожого обстрілу, робота метрополітену тимчасово відбуватиметься зі змінами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Червона лінія: частковий рух та обмеження
Рух поїздів на червоній гілці метро розпочнеться на ділянці між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна».
Інтервал руху становитиме 4:30–5:00 хв.
Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватимуть два поїзди між станціями «Лівобережна» — «Арсенальна» (з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням).
Орієнтовний інтервал руху на цій ділянці — 20–25 хв.
Також зазначається, що поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції «Гідропарк» та «Дніпро».
Зелена лінія: рух під час тривоги за двома напрямками
Під час повітряної тривоги поїзди на зеленій лінії курсуватимуть так:
між станціями «Сирець» — «Видубичі» з інтервалом 7 хвилин
між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» з інтервалом 10 хвилин
Синя лінія: без змін
На синій гілці метро рух поїздів здійснюватиметься без змін.
Де стежити за оновленнями
У КМДА додали, що інформацію про зміни в русі поїздів транслюватимуть:
на станціях метро
через офіційні сторінки КМДА та Київського метрополітену.
Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий.