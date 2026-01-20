ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Метро Києва працюватиме зі змінами через енергетичну ситуацію після обстрілу: що відомо

У Києві через складну енергетичну ситуацію після чергового ворожого обстрілу метро тимчасово працюватиме зі змінами на червоній і зеленій лініях, тоді як синя гілка курсуватиме без обмежень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Метро

Метро

У Києві через складну енергетичну ситуацію, яка виникла внаслідок чергового ворожого обстрілу, робота метрополітену тимчасово відбуватиметься зі змінами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Червона лінія: частковий рух та обмеження

Рух поїздів на червоній гілці метро розпочнеться на ділянці між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна».

Інтервал руху становитиме 4:30–5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватимуть два поїзди між станціями «Лівобережна» — «Арсенальна» (з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням).

Орієнтовний інтервал руху на цій ділянці — 20–25 хв.

Також зазначається, що поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції «Гідропарк» та «Дніпро».

Зелена лінія: рух під час тривоги за двома напрямками

Під час повітряної тривоги поїзди на зеленій лінії курсуватимуть так:

  • між станціями «Сирець» — «Видубичі» з інтервалом 7 хвилин

  • між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» з інтервалом 10 хвилин

Синя лінія: без змін

На синій гілці метро рух поїздів здійснюватиметься без змін.

Де стежити за оновленнями

У КМДА додали, що інформацію про зміни в русі поїздів транслюватимуть:

  • на станціях метро

  • через офіційні сторінки КМДА та Київського метрополітену.

Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie