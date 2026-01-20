Метро Києва працюватиме зі змінами через енергетичну ситуацію після обстрілу: що відомо

Метро

У Києві через складну енергетичну ситуацію, яка виникла внаслідок чергового ворожого обстрілу, робота метрополітену тимчасово відбуватиметься зі змінами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Червона лінія: частковий рух та обмеження

Рух поїздів на червоній гілці метро розпочнеться на ділянці між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна».

Інтервал руху становитиме 4:30–5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватимуть два поїзди між станціями «Лівобережна» — «Арсенальна» (з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням).

Орієнтовний інтервал руху на цій ділянці — 20–25 хв.

Також зазначається, що поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції «Гідропарк» та «Дніпро».

Зелена лінія: рух під час тривоги за двома напрямками

Під час повітряної тривоги поїзди на зеленій лінії курсуватимуть так:

між станціями «Сирець» — «Видубичі» з інтервалом 7 хвилин

між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» з інтервалом 10 хвилин

Синя лінія: без змін

На синій гілці метро рух поїздів здійснюватиметься без змін.

Де стежити за оновленнями

У КМДА додали, що інформацію про зміни в русі поїздів транслюватимуть:

на станціях метро

через офіційні сторінки КМДА та Київського метрополітену.

Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий.