Метро Києва оновило правила укриття: що тепер заборонено брати із собою

Метро Києва / © Associated Press

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КП «Київський метрополітен» вирішило оновити рекомендації для пасажирів, які використовують станції як укриття під час повітряних тривог. Зокрема, йдеться про обмеження використання габаритних речей та уточнення списку необхідних предметів для перебування в підземці.

Про це йдеться на офіційному сайті Київської міської ради.

Зміни щодо укритті у метро під час тривог пов’язані з необхідністю більш ефективно організувати простір на станціях, де під час обстрілів можуть одночасно перебувати тисячі людей.

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Наразі 46 станцій київського метро продовжують працювати в режимі цілодобових укриттів.

Що брати із собою в укриття: рекомендації від київського метрополітену

У метро наголошують, що відтепер не рекомендується використовувати великі туристичні намети та надувні матраци, оскільки вони займають значну площу та ускладнюють розміщення людей.

Натомість пасажирам радять обирати компактніші речі, а саме каремати та спальні мішки.

Що радять брати із собою

Серед базових речей, необхідних для перебування в укритті:

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теплий одяг, ковдра або каремат;

вода або гарячі напої та необхідні ліки;

засоби гігієни;

для власників тварин — пелюшки та пакети для прибирання.

Також у метрополітені просять не захаращувати проходи до службових зон і виходів, щоб не ускладнювати роботу персоналу.

Де менше людей під час тривог

За даними працівників метро, під час повітряних тривог найбільш завантаженими залишаються станції на спальних масивах, тоді як у центрі міста зазвичай менше скупчення людей. Серед таких — «Золоті ворота», «Площа Українських Героїв», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Як працює метро вночі

У нічний час, коли рух поїздів зупиняється, близько 700 працівників щодня проводять технічне обслуговування систем безпеки, вентиляції та інфраструктури.

У підприємстві просять киян з розумінням ставитися до роботи персоналу, який забезпечує функціонування метро як укриття та його подальший запуск у денному режимі.

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Нагадаємо, під час однієї з масованих атак у червні в київському метро одночасно перебувало понад 41 тис. людей, серед них близько 4,5 тис. дітей.

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