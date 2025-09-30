Жителів Київщини попереджають про заморозки: коли саме

Заморозки / © Pixabay

Жителів Київської області попередили про небезпечні метеорологічні явища. Можливі заморозки.

Про це повідомляє Київська ОВА.

«Вночі 3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0-3°», — йдеться у повідомленні.

Наголошується на тому, що це означає I рівень небезпечності (жовтий).

Як ми писали, у п’ятницю, 26 вересня у Київській області спостерігатимуться короткочасні дощі. Буде хмарно.

Температура по області вночі триматиметься на рівні 15-20°, а вдень — 26-31°.

«У Києві вночі синоптики прогнозують від 18 до 20° градусів тепла, вдень — близько 30°», — повідомили синоптики.

Раніше йшлося про те, що 1 жовтня більшість областей України накриє різке похолодання з мокрою погодою та сильним вітром.

Так, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6…+10 градусів. Це відчутно нижче за кліматичну норму. Виняток становитиме південна частина країни — там очікується +11…+16 градусів. Попереджають також про сильний рвучкий вітер.