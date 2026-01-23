ТСН у соціальних мережах

Мешканців Києва закликають підготувати запаси: місто посилює готовність до кризових ситуацій

Ситуація у Києві вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент, зазначив Віталій Кличко, він закликав зробити запас продуктів, води та необхідних ліків.

Вечірній Київ

Вечірній Київ / © КМДА

Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності). В них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.

«До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх. А до роботодавців: організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу», — закликав Кличко.

У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботуна місці в координації з міським штабом, — це районна держадміністрація.

Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено.

«Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів. Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади», — додав мер Києва.

Нагадаємо, наразі у Києві без тепла залишаються майже дві тисячі будинків. Більшість цих них — на лівому березі міста, в Печерському районі, частина — в Голосіївському й Соломʼянському районах.

