Мешканці Троєщини вийшли на протест і заблокували рух авто: що каже поліція

Поліція (ілюстративне фото) / © Getty Images

Реклама

У Києві мешканці Деснянського району у середу, 28 січня, вдалися до радикальних заходів: заблокували рух транспорту на місцевих автошляхах, щоб привернути увагу до критичної ситуації в районі — тривалої відсутності світла й опалення.

Про це повідомляють у місцевих пабліках в соцмережах.

У поліції Києва підтвердили факт проведення акції протесту та зазначили, що ситуація перебуває під контролем. Наразі патрульні забезпечують правопорядок та намагаються налагодити діалог із протестувальниками.

Реклама

«На місці знаходяться поліцейські, спілкуються з громадянами», — повідомили представники столичної поліції у коментарі для ТСН.ua.

У Деснянському районі Києва містяни перекрили дороги через комунальну кризу. / © соцмережі

Головною причиною невдоволення киян стала ситуація з теплопостачанням та іншими комунальними послугами. Окрім представників поліції, до протестувальників уже прибули співробітники місцевого ЖЕКу. За інформацією ТСН.ua. невдовзі прибудуть ще представники з ДТЕК, аби пояснити ситуацію з електропостачанням у столиці.

У Деснянському районі Києва містяни перекрили дороги через комунальну кризу. / © соцмережі

Що відомо про ситуацію у Києві

Після останньої масованої атаки на Київ 24 січня найбільше постраждала Троєщина. За даними влади, станом на 28 січня 737 житлових будинків столиці досі без тепла.

Наразі на житловому масиві Троєщина досі одна з найскладніших ситуацій з теплопостачанням. Район можна переключити на живлення від когенераційних установок. Втім, на це необхідно кілька місяців.

Реклама

У разі тривалих морозів район Троєщина може зіткнутися з новою критичною проблемою — замерзанням систем водопостачання та каналізації.

Також у кияни поділилися у соцмережах відео, на яких видно, як з будівель стікають потоки гарячої води, утворюючи справжній «водоспад».

Раніше мер Києва Віталій Кличко прокоментував складну ситуацію в енергосистемі Києва. Зокрема, він звернувся до киян. Так, влада закликає містян за можливості виїхати за місто.