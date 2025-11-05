ТСН у соціальних мережах

1507
1 хв

Мешканці села під Києвом вийшли на акцію протесту: що сталося

Мешканці села на Київщині вийшли на мирний протест, адже більше не можуть жити у холоді й беззаконні

Ірина Кондрачук
Перекрита вулиця на Крюківщині

Перекрита вулиця на Крюківщині

Одну з вулиць села Крюківщина, що під Києвом, перекрили обурені місцеві. Акція протесту пов’язана з холодом у домівках.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Жителям села увірвався терпець. Річ у тім, що вже третю зиму за документами вони живуть не у своїх квартирах, а на будмайданчику. план передбачав, що забудовник мав віддати право власності й здати будинки в експлуатацію ще 2021 року.

1507
