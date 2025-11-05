Мешканці села під Києвом вийшли на акцію протесту: що сталося

Перекрита вулиця на Крюківщині

Реклама

Одну з вулиць села Крюківщина, що під Києвом, перекрили обурені місцеві. Акція протесту пов’язана з холодом у домівках.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Дата публікації 08:57, 05.11.25 Кількість переглядів 10 На Київщині жителі села перекрили вулицю

Жителям села увірвався терпець. Річ у тім, що вже третю зиму за документами вони живуть не у своїх квартирах, а на будмайданчику. план передбачав, що забудовник мав віддати право власності й здати будинки в експлуатацію ще 2021 року.

Реклама

Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності відбулися акції проти законопроєктів №13260 та №13452, які значно обмежують права військових та посилюють кримінальну відповідальність.

Були оприлюднені гасла:

«Репресії — не дисципліна»

«Служба — не рабство»

«Козацькому роду права переводу».

Також активісти закликали ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби.