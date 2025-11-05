- Дата публікації
Мешканці села під Києвом вийшли на акцію протесту: що сталося
Мешканці села на Київщині вийшли на мирний протест, адже більше не можуть жити у холоді й беззаконні
Одну з вулиць села Крюківщина, що під Києвом, перекрили обурені місцеві. Акція протесту пов’язана з холодом у домівках.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Жителям села увірвався терпець. Річ у тім, що вже третю зиму за документами вони живуть не у своїх квартирах, а на будмайданчику. план передбачав, що забудовник мав віддати право власності й здати будинки в експлуатацію ще 2021 року.
Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності відбулися акції проти законопроєктів №13260 та №13452, які значно обмежують права військових та посилюють кримінальну відповідальність.
Були оприлюднені гасла:
«Репресії — не дисципліна»
«Служба — не рабство»
«Козацькому роду права переводу».
Також активісти закликали ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби.