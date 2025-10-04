"Мене ніхто не засудив": бізнесмен, який напав на велосипедиста, назвав причину своєї втечі

44-річному підприємцю Олександру Хилику / © скриншот з відео

У Подільському районному суді Києва обирають запобіжний захід 44-річному підприємцю Олександру Хилику, який побив у центрі столиці велосипедиста за зауваження щодо паркування на велодоріжці та залишив його непритомним на узбіччі, виїхавши з місця події.

На суді Хілик розповів, чому поїхав і не надав допомогу потерпілому. Відео опублікував Telegram-канал «Ми Україна».

За його словами, дружині, яка перебувала з ним, стало зле. У неї прихопив живіт, і вона рознервувалася через конфлікт.

«Жінка, яка була поруч, сказала, ви відвозьте її звідси, їдьте, вам тут не треба. Жінка сказала, ми викликаємо швидку. Там було багато людей. Це був божий день. Це був світлий день. Там було дуже тепло. Була дуже гарна погода. І було біля нас, мені здається, чотири чи п’ять людей. І всі сказали, що ми викликаємо тоді швидку. Дружина попросила, тому що їй погано, і люди сказали: їдьте, вам це не треба», — пояснив Хілик.

Бізнесмен наголосив, що сів у машину і не одразу поїхав, а простояв майже хвилину, оскільки не знав, як вчинити.

«Вибачте, дружина моя сидить, їй погано, там лежить ще якийсь чоловік, але з ним усе нормально. То він не один. І щоб уникнути ще більшої трагедії, а це трагедія, те, що сталося, я подумав про безпеку своєї дружини», — продовжив він.

Підозрюваний знову акцентував увагу на тому, що виїжджав дуже повільно.

«Причому якщо відеокамери подивитися далі, люди мені махають руками. Прямо ну не осуд, і це є на відео. Жодна людина мене навколо цієї ситуації не засудила. І я дуже повільно поїхав», — додав він.

Раніше ми повідомляли про те, що водій Mercedes побив велосипедиста у Києві до непритомності.