Майже половина Києва без тепла: наслідки безпрецедентної атаки на енергосистему

Термінова заява віце-прем’єра Кулеби: 40% Києва без світла та опалення

Масований повітряний удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури сьогодні, 27 грудня, призвів до знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частини Київщини.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини», — повідомив він.

Міністр запевнив, що наразі було задіяно додаткові ремонтні бригади комунальників, щоб повернути тепло в домівки людей. Так, незважаючи на загрозу повторних ударів, комунальники вже відновили водопостачання у Києві та області.

На Київщині частково задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем. Поступово тиск подачі нормалізується.

«Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період. Для містян, які тимчасово залишилися без опалення та світла, розгорнуті „Пункти Незламності“. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, отримати базову допомогу та інформацію», — підсумував Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, що після масованої російської атаки у Києві та області без світла залишилося понад пів мільйона споживачів.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні вранці повідомляв, що внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.