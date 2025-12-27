ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
818
Час на прочитання
1 хв

Майже половина Києва без тепла: наслідки безпрецедентної атаки на енергосистему

Після російських ударів по критичній інфраструктурі 40% киян залишилися в холодних оселях і без світла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Термінова заява віце-прем’єра Кулеби: 40% Києва без світла та опалення

Термінова заява віце-прем’єра Кулеби: 40% Києва без світла та опалення

Масований повітряний удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури сьогодні, 27 грудня, призвів до знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частини Київщини.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини», — повідомив він.

Міністр запевнив, що наразі було задіяно додаткові ремонтні бригади комунальників, щоб повернути тепло в домівки людей. Так, незважаючи на загрозу повторних ударів, комунальники вже відновили водопостачання у Києві та області.

На Київщині частково задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем. Поступово тиск подачі нормалізується.

«Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період. Для містян, які тимчасово залишилися без опалення та світла, розгорнуті „Пункти Незламності“. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, отримати базову допомогу та інформацію», — підсумував Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, що після масованої російської атаки у Києві та області без світла залишилося понад пів мільйона споживачів.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні вранці повідомляв, що внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
818
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie