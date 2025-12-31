Майже 100 годин без світла: яка ситуація у Вишгороді після атаки РФ

Відключення світла

У Вишгороді Київської області відновлене електропостачання. Місто майже чотири доби було без світла унаслідок масованого удару РФ 27 грудня.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на керівника київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Водночас він повідомив, що на лівобережжі Київщини досі діють екстрені відключення, а відновлювальні роботи продовжуються у тих районах, де були найскладніші пошкодження.

Як зазначається у заяві голови ОВА, відновлено також і теплопостачання у постраждалих внаслідок обстрілу громадах Обухівського району.

За даними ДТЕК, енергетики відновили живлення для понад 9 тисяч родин.

«Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок, вдень і вночі», — повідомили у компанії.

Наразі всі родини знову зі світлом.

Який прогноз щодо відключень

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі «КИЇВ24» зауважив, що у Вишгороді будуть жорсткі графіки відключень. Відновлення підстанції триватиме місяцями.

«Більшість підстанцій, особливо Київ, Чернігівська область, Сумська область, Дніпропетровська, Харківська і Запорізька області, також Одеська, наразі працюють в аварійних схемах», — констатував він.

Він додає, що найближчим часом мешканцям Вишгорода не слід сподіватися на пом’якшення графіків.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок атаки 27 грудня без світла перебували понад 320 тисяч споживачів.

Раніше ми розповідали, як живе Вишгород на Київщині після атаки РФ.

У місті було розгорнуто 11 наметів та додатково залучено 14 генераторів, якими забезпечено роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках.

Люди єднаються та підтримують одне одного, щоб легше пережити складне випробування.

