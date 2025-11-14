Мати з сином вистрибнули з вікна, рятуючись від російського обстрілу

Наслідки атаки на Київ 14 листопада / © Associated Press

Під час масованого удару російської терористичної армії по Києву місцева мешканка Інна Висоцька та її 14-річний син змушені були вистрибнути з вікна другого поверху, щоб врятуватися.

Про історію порятунку жінка розповіла ВВС.

За її словами, коли пролунав вибух, вона кинулася до вхідних дверей, але побачила на сходовій клітці стовп вогню. Тоді вона замкнула двері і повернулася до вікна.

«Проживаємо на другому поверсі. Я через вікно спустила дитину. Дитині 14 років, підліток. Спочатку дитину спустила, а потім вже сама почала стрибати», — розповідала вона.

Люди внизу намагалися спіймати мати з сином. Але під час стрибка Інна все таки травмувалася.

Наразі жінку з сином прихистили у себе родичі.

«Дуже велике горе для нас усіх. Я не кажу про себе. Для нашої України. Тому що чомусь ніхто не може справитися з Росією», — сказала вона.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Київ, яка спричинила значні руйнування в кількох районах, у Деснянському районі триває рятувальна операція. Емоційним символом трагедії стало відчайдушне звернення місцевої мешканки, чиї рідні опинилися під завалами зруйнованого будинку.