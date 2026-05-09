"Матушка зємля": в Обухові влаштували нічну "дискотеку" під пісні РФ

Мережу розлютило відео з нічними фанатами російських пісень під Києвом.

Російська музика в Обухові / © ТСН.ua

У соцмережах з’явилося відео, зняте, як зазначається, в Обухові під Києвом, де невідомі слухають посеред ночі російську пропагандистську пісню «Матушка земля».

Відповідне відео поширили місцеві пабліки.

«І це не десь далеко. Це тут, поруч. Обухів. 2026 рік. „Матушка зємля“ лунає посеред ночі в Обухові. Поки одні українці воюють, гинуть і донатять останнє — інші спокійно підспівують російським пісням і навіть не бачать у цьому нічого дивного», — зазначають у пабліку.

Реакція поліції

Поліція Київської області прокоментувала інцидент. Правоохоронці запевнили, що встановлюють осіб, які слухали російські пісні в Обухові.

«Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі проводиться перевірка та встановлюються особи, які причетні до даного правопорушення», — йдеться в повідомленні.

Раніше Києві розгорівся скандал через дівчат, які публічно слухали та підспівували ворожим виконавцям.

