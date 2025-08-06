Масштабний удар по Києву 31 липня: кількість загиблих знову зросла

Атака на Київ 31 липня. / © Володимир Зеленський

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У Києві до 32 осіб зросла кількість загиблих через масштабний російський удар 31 липня. У лікарні померла ще одна людина.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня”, - поінформував чиновник.

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За його даними, у столиці тієї ночі російські дрони і ракети вбили 32 людей.

Атака на Київ 31 липня

Вночі проти 31 липня РФ била по Києву БпЛА та ракетами. Окупанти пошкодили житлові й нежитлові будівлі в кількох районах столиці. У Святошинському районі та Соломʼянському сталися влучання в житлові будинки.

Унаслідок влучання ракети у житловий будинок на Святошино «склався» цілий підʼїзд. Лише зранку 1 серпня рятувальники завершили розбір завалів цієї дев'ятиповерхівки. На цій локації загинуло 28 людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Київ атакували реактивні "Шахеди”, які вже не перший раз застосовуються по об’єктам цивільної та комунальної інфраструктури України. Ці ударні безпілотники — вони можуть розвивати швидкість до 400 км/год.

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