Пожежа — ілюстративне фото / © pixabay.com

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У Солом’янському районі Києва сталася сильна пожежа в будівлі, де розташований супермаркет «ЕКО Маркет» та інші торговельні заклади.

Про це повідомляють «Новини.LIVE» та місцеві Telegram-канали, публікуючи кадри з місця події.

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Пожежа в Солом’янському районі Києва: що відомо про займання на вулиці Миколи Голего

Займання виникло в будівлі на вулиці Миколи Голего. Там, окрім супермаркету мережі «ЕКО Маркет», працюють інші магазини та торговельні точки.

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© Новини.LIVE

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© Telegram

На місці працюють екстрені служби. Офіційної інформації про причини пожежі та можливих постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів мережі супермаркетів «ЕКО Маркет».

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