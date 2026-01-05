Масштабна пожежа у Києві: що відомо на цей момент

Пожежа / © скрін з відео

Рятувальники продовжують гасіння масштабної пожежі, яка сталася у Солом’янському районі столиці. На вулиці Волинській зайнялося триповерхове складське приміщення.

Пожежу у столиці для журналіста ТСН.ua Олександра Марущака прокоментували у ДСНС Києва.

«Площа займання становить 800 квадратних метрів. Горить третій поверх та дах будівлі. Ліквідація пожежі триває. Задіяно 10 одиниць техніки та 40 рятувальників. Попередньо без потерпілих», — повідомив ТСН.ua у столичній ДСНС.

Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці після ліквідації займання. Патрульна поліція перекрила рух транспорту на вулиці Волинській, а пожежа отримала підвищений ранг.

У Мережі пишуть, що у будівлі знаходилася СТО, але рятувальники кажуть, що приміщення використовується, як складське приміщення.

«Можливо, на першому поверсі розміщується СТО, але на другому точно ні, а горить на третьому і палає дах будівлі. Де саме спалахнуло і яка причина, будуть встановлювати фахівці», — пояснюють рятувальники.

