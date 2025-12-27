ТСН у соціальних мережах

Масштабна атака занурила Київ у холод і темряву: третина міста без тепла, тисячі осель - без світла

Київ.

Київ. / © Associated Press

Росіяни вночі та зранку масовано атакували Київ ракетами і безпілотниками. Зокрема, після удару частина столиці залишилася без тепла.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці”, - поінформував мер.

З його слів, наразі електропостачання немає в частині районів Лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, наголосив Кличко.

