Масштабна атака занурила Київ у холод і темряву: третина міста без тепла, тисячі осель - без світла
Росіяни вночі та зранку масовано атакували Київ ракетами і безпілотниками. Зокрема, після удару частина столиці залишилася без тепла.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
“Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці”, - поінформував мер.
З його слів, наразі електропостачання немає в частині районів Лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, наголосив Кличко.