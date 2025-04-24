Масові затримання в київському СІЗО: людей катували та убивали

слідчий ізолятор / © УНІАН

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Під час операції з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі у Київському слідчому ізоляторі відбулися масові затримання. Частина персоналу СІЗО та медики діяли під контролем криміналітету.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Слідчі ДБР документували системні катування з боку працівників пенітенціарної установи, де перебуває близько 2700 осіб, від початку 2024 року. В СІЗО було виявлено стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий «смотрящий».

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«До функціонування цієї «вертикалі» він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету. Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, зокрема з летальними наслідками», — йдеться у повідомленні.

У листопаді 2024 року ДБР спільно з керівництвом Мін’юсту, Державної кримінально-виконавчої служби та керівником СІЗО ініціювало кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету.

«Уже після кадрових змін ДБР задокументувало дії групи ув’язнених на чолі зі «смотрящим», які, за бездіяльності персоналу, вивели одного з ув’язнених у двір, жорстоко його побили, що зрештою призвело до його смерті», — йдеться у повідомленні.

У ДБР стверджують, що співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доправили до лікарні, де 28 грудня він помер.

У середу, 23 квітня, ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.

Підозру вручено 5 ув’язненим, включно зі «смотрящим», за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Їх перевели до інших установ виконання покарань.

8 працівників СІЗО — інспектори, чергові, медики та старші за корпусами — отримали підозри за такими статтями КК України:

ч. 3 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень;

ч. 3 ст. 367 — службова недбалість;

ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці;

ч. 2 ст. 139 — ненадання допомоги;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо дезертира, який публічно закликав до повалення конституційного ладу.