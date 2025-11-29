Масований удар Росії по Київщині: що відбувається у регіоні

Рятувальник на місці пожежі

Вночі, 29 листопада, росіяни обстріляли Київську область — під атакою перебували Броварський і Фастівський райони.

Про це повідомили у ДСНС.

«У місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доправлено до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

Також підрозділами ДСНС з будинку евакуйовано 52 людини, з яких троє дітей.

Крім цього, у місті пошкоджено приватну забудову та поруч припарковані автомобілі.

Ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки, пошкоджено 20 гаражів.

На місці працюють усі оперативні служби взаємодії.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Київ. За останніми даними, загинула людина, ще 10 постраждалих.