Масований удар РФ по Київщині: кількість загиблих зросла, серед поранених — діти (фото)

Атака на Київщину

Реклама

Унаслідок масованого нічного удару російської армії по Київщині кількість загиблих збільшилася до п’яти людей. Ще одну жертву підтвердили у Броварах — помер чоловік 1970 року народження.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки обстрілу Київщини

Кількість жертв на Київщині зросла

За оновленою інформацією, у місті Бровари підтвердилася загибель чоловіка 1970 року народження. Таким чином, кількість жертв атаки у цьому місті зросла до чотирьох.

Реклама

Ще одну людину російські війська вбили у Вишгородському районі Київської області. Загалом внаслідок нічного масованого обстрілу регіону загинули п’ятеро людей.

«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяю ваш біль і схиляю голову у скорботі», — зазначив Калашник.

Ще 22 жителі області постраждали, додав голова ОВА, серед них — троє дітей.

«У Броварській громаді двоє людей перебувають у важкому стані — лікарі надають їм всю необхідну допомогу, вони під постійним наглядом медиків», — зазначає Микола Калашник.

Реклама

Армія РФ продовжує приносити горе українським родинам, руйнуючи міста і забираючи життя мирних мешканців. Посадовець наголосив: ми не пробачимо цього ворогові.

Росія вдарила по Київській області — останні новини

Як ми повідомляли, у ніч проти 14 березня російські війська завдали удару по Броварах на Київщині. Найбільше постраждав густонаселений район міста. Уламки збитого дрона впали неподалік житлового будинку, пошкодивши багатоповерхівки, автомобілі та інші об’єкти. За словами мера міста, внаслідок атаки загинули троє людей: двоє у гуртожитку, ще одна людина — в іншій локації. Ще дев’ятеро людей отримали поранення, один із них — у дуже тяжкому стані.

У Броварах під час удару люди в паніці вибігали з будинків, адже поруч почалися пожежі й пролунали потужні вибухи. За словами місцевих мешканців, один із дронів прилетів просто неподалік житлових будинків.