Масований удар РФ по Києву: поліцейські показали перші хвилини після обстрілу

Удар по Києву 31 липня

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Вночі 31 липня РФ атакувала Київ. У поліції показали запис з бодікамер патрульних у перші хвилини після обстрілу.

Про це пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олег Білошицький.

Дата публікації 16:53, 31.07.25 Кількість переглядів 25 Поліцейські оприлюднили перші хвилини після російської атаки на Київ

Жахлива ніч для Києва

Як зазначили у поліції, цю ніч мешканці та гості столиці провели під звуки смертоносних ракет і безпілотників.

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«Увесь час патрульні були поруч: евакуювали поранених, передавали їх медикам, деблокували людей із завалених квартир, огороджували місця обстрілів та допомагали рятувальникам ліквідовувати загоряння», — йдеться у повідомленні.

На жаль, є загиблі й поранені. Під удар потрапили, зокрема, житлові забудови.

«Ворог цинічно зруйнував житлові будинки, автівки, нежитлові приміщення й інші об’єкти інфраструктури», — додали правоохоронці.

Ліквідація наслідків російських обстрілів все ще триває. Відповідні служби працюють у посиленому режимі, щоб урятувати людей, які можуть залишатися під завалами.

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Українців вчергове закликали не нехтувати безпекою, тому що наш ворог — вкрай підступний і жорстокий.

«Під час повітряної тривоги прямуйте до укриття і залишайтеся там до відбою», — нагадали людям.

Нагадаємо, у четвер, 31 липня, армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок російської атаки кількість загиблих сягнула 11 людей.

Також 93 особи постраждало, з них — 11 дітей. Поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи. У низці районів міста фіксують значні руйнування.

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