Масований удар по Київщині: ворог поцілив в енергетику — люди без світла, пошкоджені будинки
У Київській області ввели екстрені графіки аварійних відключень.
У ніч проти п’ятниці, 10 жовтня, ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами по Київщині.
Про наслідки ворожого удару повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
«Під ударом — енергетична інфраструктура. Їх ціль — залишити нас у темряві, без води та тепла. Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню.
«Переводимо об’єкти критичної та соціальної інфраструктури на генератори. Разом із рятувальниками, поліцією, місцевою владою та всіма службами координуємо роботу, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Найбільше постраждали Бровари
Також унаслідок ворожої атаки у Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.
На щастя, постраждалих серед населення немає.
«Увага! Від 9:00 у приміщенні „ТепЛиці“ (Бровари, Незалежності, 4) можна скористатися вільним wi-fi інтернетом», — повідомляє міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.
Екстрені графіки аварійних відключень
ДТЕК повідомляє, що у Київській області ввели екстрені графіки аварійних відключень.
Нагадаємо, протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ та область. Мешканці столиці повідомляли, що світло на Лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є й проблеми з водопостачанням.