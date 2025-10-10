ТСН у соціальних мережах

Київ
1148
2 хв

Масований удар по Київщині: ворог поцілив в енергетику — люди без світла, пошкоджені будинки

У Київській області ввели екстрені графіки аварійних відключень.

Світлана Несчетна
Наслідки атаки по Київщині

У ніч проти п’ятниці, 10 жовтня, ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами по Київщині.

Про наслідки ворожого удару повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Під ударом — енергетична інфраструктура. Їх ціль — залишити нас у темряві, без води та тепла. Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню.

«Переводимо об’єкти критичної та соціальної інфраструктури на генератори. Разом із рятувальниками, поліцією, місцевою владою та всіма службами координуємо роботу, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Найбільше постраждали Бровари

Також унаслідок ворожої атаки у Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

Пункти незламності у Броварах

Пункти незламності у Броварах

«Увага! Від 9:00 у приміщенні „ТепЛиці“ (Бровари, Незалежності, 4) можна скористатися вільним wi-fi інтернетом», — повідомляє міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

Екстрені графіки аварійних відключень

ДТЕК повідомляє, що у Київській області ввели екстрені графіки аварійних відключень.

Графіки відключень

Графіки відключень

Нагадаємо, протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ та область. Мешканці столиці повідомляли, що світло на Лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є й проблеми з водопостачанням.

1148
