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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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365
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Масований удар по Києву: зросла кількість загиблих, серед них — шестирічна дитина

Наразі вже служби підтверджують шість загиблих. З них четверо у Святошинському районі, двоє — в Соломʼянському.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки атаки на Київ 31 дипня

Наслідки атаки на Київ 31 дипня / © Тимур Ткаченко

У Києві внаслідок російського удару дронами та ракетами кількість загиблих збільшиласть до шести. Серед них — шестирічна дитина.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

«Наразі вже служби підтверджують шість загиблих. З них четверо у Святошинському районі, двоє — у Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років», — зазначив він.

Продовжується рятувальна операція.

Рятувальна операція триває / © Тимур Ткаченко

Рятувальна операція триває / © Тимур Ткаченко

Нагадаємо, всього по Києву наразі є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

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