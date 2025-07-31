Наслідки атаки на Київ 31 дипня / © Тимур Ткаченко

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У Києві внаслідок російського удару дронами та ракетами кількість загиблих збільшиласть до шести. Серед них — шестирічна дитина.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

«Наразі вже служби підтверджують шість загиблих. З них четверо у Святошинському районі, двоє — у Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років», — зазначив він.

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Продовжується рятувальна операція.

Рятувальна операція триває / © Тимур Ткаченко

Нагадаємо, всього по Києву наразі є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.