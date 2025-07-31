- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 365
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований удар по Києву: зросла кількість загиблих, серед них — шестирічна дитина
Наразі вже служби підтверджують шість загиблих. З них четверо у Святошинському районі, двоє — в Соломʼянському.
У Києві внаслідок російського удару дронами та ракетами кількість загиблих збільшиласть до шести. Серед них — шестирічна дитина.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
«Наразі вже служби підтверджують шість загиблих. З них четверо у Святошинському районі, двоє — у Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років», — зазначив він.
Продовжується рятувальна операція.
Нагадаємо, всього по Києву наразі є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.