Масований удар по Києву: з'явилися фото наслідків і нові деталі

Обстріл Києва 28 вересня

Вночі 28 вересня росіяни масовано обстріляли Київ. Руйнування, потерпілих та загиблих фіксують у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки обстрілу Києва

Як повідомили у ДСНС, в Соломʼянському районі влучання прийшлося у п’ятиповерховий будинок. Там з-під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Трьох осіб вдалося врятувати, одна людина травмована.

«Пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей», — акцентували у Службі.

Серед іншого — загоряння двоповерхової нежитлової споруди. До лікарні потрапив чоловік. Пожежу ліквідовано.

«За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес», — зазначили у ДСНС.

© ДСНС

Інші райони:

Голосіївський — росіяни поцілили по приватному житловому будинку, сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі, без пожежі. За іншою адресою є пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували, без постраждалих.

Святошинський — зафіксовано падіння уламків на відкриту територію;

Дніпровський — горіли два припарковані автомобілі, пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

Дарницький — внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.

«За попередньою інформацією, відомо про загибель жінки внаслідок атаки на житловий будинок в Соломʼянському районі. Інформація уточнюється», — написав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Пізніше стало відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Серед них — 12-річна дівчинка.