ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

Масований удар по Києву: з'явилися фото наслідків і нові деталі

Через обстріл Києва пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Є жертви серед цивільного населення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Києва 28 вересня

Обстріл Києва 28 вересня

Вночі 28 вересня росіяни масовано обстріляли Київ. Руйнування, потерпілих та загиблих фіксують у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки обстрілу Києва

Як повідомили у ДСНС, в Соломʼянському районі влучання прийшлося у п’ятиповерховий будинок. Там з-під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Трьох осіб вдалося врятувати, одна людина травмована.

«Пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей», — акцентували у Службі.

Серед іншого — загоряння двоповерхової нежитлової споруди. До лікарні потрапив чоловік. Пожежу ліквідовано.

«За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес», — зазначили у ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

Інші райони:

  • Голосіївський — росіяни поцілили по приватному житловому будинку, сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі, без пожежі. За іншою адресою є пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували, без постраждалих.

  • Святошинський — зафіксовано падіння уламків на відкриту територію;

  • Дніпровський — горіли два припарковані автомобілі, пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

  • Дарницький — внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.

«За попередньою інформацією, відомо про загибель жінки внаслідок атаки на житловий будинок в Соломʼянському районі. Інформація уточнюється», — написав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Пізніше стало відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Серед них — 12-річна дівчинка.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie