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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Масований удар по Києву: вибухова хвиля закинула авто на дерево

Під час ворожої атаки на столицю 31 липня потужність вибухової хвилі була такою, що один з автомобілів опинився на дереві.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибухова хвиля закинула автівку на дерево

Вибухова хвиля закинула автівку на дерево / © Магнолія-ТБ

Вибухова хвиля у Києві закинула авто на дерево під час масованої російської атаки у ніч проти 31 липня.

Про це пише Київ city у Telegram.

«Під час вчорашньої атаки потужність вибухової хвилі була такою, що один з автомобілів опинився на дереві. Наслідки — шокувальні», — йдеться у повідомленні під фото.

Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, ще 159 — поранено. Серед загиблих є п’ятеро дітей, наймолодшому з яких два роки.

Мер столиці Віталій Кличко оголосив 1 серпня днем жалоби.

У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Основним напрямком удару був Київ. Пошкодження та руйнування були зафіксовані у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема, ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд із низкою квартир житлового будинку. Людей довелося шукати під завалами.

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