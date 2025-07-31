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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
6034
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Києву: вибух зруйнував квартиру відомої ведучої

Внаслідок вибуху у квартирі Катерини Соляр вибиті вікна та вирвані двері, ведуча опублікувала фото пошкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Катерина Соляр

Катерина Соляр / © із соцмереж

У ніч проти 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав будинок ведучої 24 Каналу Катерини Соляр.

Про це повідомляє 24 Канал.

Квартира ведучої постраждала під час атаки

Катерина Соляр розповіла, що цієї ночі вона вирішила лягти в коридорі й саме це рішення, ймовірно, її врятувало.

«В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм», — каже Катерина після атаки.

Ведуча також показала фото зі своєї квартири після обстрілу.

Квартира Катерини після обстрілу / © 24 канал

Квартира Катерини після обстрілу / © 24 канал

Квартира Катерини після обстрілу / © 24 канал

Квартира Катерини після обстрілу / © 24 канал

За словами ведучої, внаслідок вибуху в домі вирвало двері, також на кадрах можна побачити вибиті вікна.

«Поруч біля мене стояла Стрітенська свічка, можливо це саме вона… Передана мені зі Львова»,
– додала Катерина Соляр.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського удару дронами та ракетами кількість загиблих збільшиласть до шести. Серед них — шестирічна дитина.

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