Масований удар по Києву: влада повідомила про наслідки і загиблих
Вночі та зранку 22 жовтня російська армія атакує Київ. У Кількох районах фіксують влучання. Щонайменше дві людини загинуло.
Про це повідомили мер Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.
“Кількість загиблих у столиці зросла до двох”, - наголосив керівник міської військової адміністрації.
З даними міського голови, наслідки фіксують у Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.
Дніпровський район:
влучання уламків БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 особа та людей 10 врятовані;
за іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого займання;
вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.
Печерський район:
падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.
Дарницький район:
влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару.
також влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Займання на рівні 14-15 поверхів.
влучання уламків у нежитлову будівлю, постраждала жінка, медики надають їй допомогу на місці.