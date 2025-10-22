ТСН у соціальних мережах

Київ
1283
1 хв

Масований удар по Києву: влада повідомила про наслідки і загиблих

Олена Капнік
Атака на Київ.

Атака на Київ. / © Getty Images

Вночі та зранку 22 жовтня російська армія атакує Київ. У Кількох районах фіксують влучання. Щонайменше дві людини загинуло.

Про це повідомили мер Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

“Кількість загиблих у столиці зросла до двох”, - наголосив керівник міської військової адміністрації.

З даними міського голови, наслідки фіксують у Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.

Дніпровський район:

  • влучання уламків БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 особа та людей 10 врятовані;

  • за іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого займання;

  • вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.

Печерський район:

  • падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

Дарницький район:

  • влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару.

  • також влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Займання на рівні 14-15 поверхів.

  • влучання уламків у нежитлову будівлю, постраждала жінка, медики надають їй допомогу на місці.

