Масований удар по Києву: влада назвала кількість загиблих

Атака на Київ. / © Укрінформ

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Вночі 6 червня у Києві під час комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб. Місцева влада уточнила кількість жертв.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі”, - наголосив мер.

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Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих, а вісім - отримують допомогу амбулаторно.

Окрім того, за словами Кличка, під час атаки пошкодження отримали три авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал не постраждав, додав мер.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, під час масованої атаки на Київ загинули троє рятувальників. Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний загинули, виконуючи свій обов’язок — ліквідовуючи наслідки чергового безжального удару ворога.

Нагадаємо, вночі 6 червня Київ зазнав комбінованої атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА. Через атаку РФ в столиці частково не працює метро. Пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки.

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Окрім того, було пошкоджено залізничну інфраструктуру Київської області. Поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів без зупинки на станції Видубичі. Також частина Лівого берега залишилася без світла.

Дата публікації 10:51, 06.06.25 Кількість переглядів 26 У Луцьку під обстріл потрапила національна збірна з легкої атлетики