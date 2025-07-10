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- Київ
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Масований удар по Києву: влада назвала нові дані про постраждалих (оновлено)
Відомо, що через нічний удар по Києву загинуло двоє людей.
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок потужного нічного обстрілу. Наразі відомо про 16 травмованих.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно”, - наголосив міський голова.
Зауважимо, що станом на 07:00 повідомлялося про 14 травмованих киян.
Нагадаємо, цієї ночі у Києві пролунали вибухи. Столицю атакували БпЛА та ракети. У КМВА повідомили про влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.
Згодом влада повідомила про те, що у Києві є двоє загиблих.