Масований удар по Києву: влада назвала нові дані про постраждалих (оновлено)

Київ. / © Associated Press

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У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок потужного нічного обстрілу. Наразі відомо про 16 травмованих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно”, - наголосив міський голова.

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Зауважимо, що станом на 07:00 повідомлялося про 14 травмованих киян.

Нагадаємо, цієї ночі у Києві пролунали вибухи. Столицю атакували БпЛА та ракети. У КМВА повідомили про влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

Згодом влада повідомила про те, що у Києві є двоє загиблих.

Дата публікації 09:47, 09.07.25 Кількість переглядів 51 Такої масованої атаки на Україну ще не було! Ігнат із подробицями