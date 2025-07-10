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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
8048
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Києву: влада назвала нові дані про постраждалих (оновлено)

Відомо, що через нічний удар по Києву загинуло двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок потужного нічного обстрілу. Наразі відомо про 16 травмованих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно”, - наголосив міський голова.

Зауважимо, що станом на 07:00 повідомлялося про 14 травмованих киян.

Нагадаємо, цієї ночі у Києві пролунали вибухи. Столицю атакували БпЛА та ракети. У КМВА повідомили про влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

Згодом влада повідомила про те, що у Києві є двоє загиблих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8048
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