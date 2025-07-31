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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Масований удар по Києву: у лікарнях близько п’яти пацієнтів у важкому стані — їх оперують

Загалом, до Київської міської клінічної лікарні №12 доправлено 28 пацієнтів — лише дорослі, постраждалих дітей доправляють до іншої лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Лікарі наразі оперують постраждалих

Лікарі наразі оперують постраждалих / © Associated Press

В Києві у лікарні наразі близько п’яти пацієнтів у важкому стані через атаку РФ — їх оперують.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив Дубров Сергій, директор Київської міської клінічної лікарні №12.

За словами Дуброва, у пацієнтів, які оперуються, тяжкі пошкодження внутрішніх органів, черевної порожнини, кінцівок, голови.

«Загалом, до лікарні доправлено 28 пацієнтів — лише дорослі, постраждалих дітей доправляють до іншої лікарні», — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського удару дронами та ракетами кількість загиблих збільшиласть до шести. Серед них — шестирічна дитина. Постраждалих — понад 80.

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