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Масований удар по Києву: у лікарнях близько п’яти пацієнтів у важкому стані — їх оперують
Загалом, до Київської міської клінічної лікарні №12 доправлено 28 пацієнтів — лише дорослі, постраждалих дітей доправляють до іншої лікарні.
В Києві у лікарні наразі близько п’яти пацієнтів у важкому стані через атаку РФ — їх оперують.
Про це в етері КИЇВ24 повідомив Дубров Сергій, директор Київської міської клінічної лікарні №12.
За словами Дуброва, у пацієнтів, які оперуються, тяжкі пошкодження внутрішніх органів, черевної порожнини, кінцівок, голови.
«Загалом, до лікарні доправлено 28 пацієнтів — лише дорослі, постраждалих дітей доправляють до іншої лікарні», — зазначив він.
Нагадаємо, у Києві внаслідок російського удару дронами та ракетами кількість загиблих збільшиласть до шести. Серед них — шестирічна дитина. Постраждалих — понад 80.