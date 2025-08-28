ТСН у соціальних мережах

Київ
255
1 хв

Масований удар по Києву: перекрито рух низкою вулиць — список

Рух транспорту перекритий на чотирьох локаціях, Патрульна поліція Києва просить врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Патрульна поліція Ктєва

Патрульна поліція Ктєва / © autotheme.info

У ніч проти четверга, 28 серпня, Росія завдала масований удар по Києву. Внаслідок цього у столиці перекрито рух низкою вулиць.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

Рух транспорту перекритий:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);

  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);

  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).

  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Патрульна поліція Києва просить врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, після удару РФ з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди. Відомо щонайменше про вісьмох загиблих. Дістали й фрагменти тіл — попереду ще складна ідентифікація.

