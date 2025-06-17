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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Масований удар по Києву: Клименко повідомив перші деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Масований удар по Києву: Клименко повідомив перші деталі

© Associated Press

Вночі проти 17 червня під російською ракетно-дроновою атакою опинилися 27 локацій у різних районах Києва. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя”, - наголосив очільник МВС.

За його словами, у столиці кількість загиблих зросла до 14 осіб, а 44 особи поранено. Окрім того, шість людей травмовано Одеській області, а по одній людині постраждало на Київщині та Чернігівщині.

Клименко також додав, що рятувальникам вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів.

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