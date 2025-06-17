Масований удар по Києву: Клименко повідомив перші деталі

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Вночі проти 17 червня під російською ракетно-дроновою атакою опинилися 27 локацій у різних районах Києва. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя”, - наголосив очільник МВС.

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За його словами, у столиці кількість загиблих зросла до 14 осіб, а 44 особи поранено. Окрім того, шість людей травмовано Одеській області, а по одній людині постраждало на Київщині та Чернігівщині.

Клименко також додав, що рятувальникам вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів.