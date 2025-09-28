Через масований обстріл Києва горить медзаклад: що відомо про постраждалих

Стовп диму / Ілюстративне фото / © DepositPhotos

Армія РФ 28 вересня масовано вдарила по Києву. Через атаку у Соломʼянському районі є займання на одному з поверхів державного медзакладу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як зазначив Кличко, за уточненою інформацією, у Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку.

«Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили», — констатував мер міста.

Нагадаємо, вночі 28 вересня окупанти масовано атакували Київ із застосуванням БпЛА і ракет. Шестеро людей постраждали. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці була надана допомога на місці.

Наслідки по районах:

Соломʼянський — через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку;

Дніпровський, Дарницький та Голосіївський — падіння уламків;

Голосіївський — зазнав руйнувань приватний будинок, попередньо, без постраждалих.

Дніпровський — падіння уламків на дах багатоповерхівки;

Святошинський — падіння уламків на відкритій місцевості, також залишки дрона впали на двоповерхову нежитлову забудову;

Дарницький — уламки впали на території приватної садиби.

«Екстрені служби працюють на місцях. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях», — наголосив Кличко.