Через масований обстріл Києва горить медзаклад: що відомо про постраждалих
У медзакладі, який постраждав через обстріл Києва, можуть бути постраждалі.
Армія РФ 28 вересня масовано вдарила по Києву. Через атаку у Соломʼянському районі є займання на одному з поверхів державного медзакладу.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Як зазначив Кличко, за уточненою інформацією, у Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку.
«Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили», — констатував мер міста.
Нагадаємо, вночі 28 вересня окупанти масовано атакували Київ із застосуванням БпЛА і ракет. Шестеро людей постраждали. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці була надана допомога на місці.
Наслідки по районах:
Соломʼянський — через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку;
Дніпровський, Дарницький та Голосіївський — падіння уламків;
Голосіївський — зазнав руйнувань приватний будинок, попередньо, без постраждалих.
Дніпровський — падіння уламків на дах багатоповерхівки;
Святошинський — падіння уламків на відкритій місцевості, також залишки дрона впали на двоповерхову нежитлову забудову;
Дарницький — уламки впали на території приватної садиби.
«Екстрені служби працюють на місцях. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях», — наголосив Кличко.