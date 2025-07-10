Масований обстріл Києва: влада розповіла про наслідки

РФ атакує Київ / © Getty Images

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Російські загарбники в ніч проти 10 липня атакували Київ ударними БпЛА та балістичними ракетами.

Влада Києва розповіла про перші наслідки атаки.

Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі відомо про кількох постраждалих, яких госпіталізували медики.

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Шевченківський район: рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа.

Дарницький район: внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом’янський район: внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район: внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район: падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

У КМВА повідомили, що внаслідок обстрілу горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждало шість осіб.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 10 липня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.