ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл Києва: різко зросла кількість постраждалих

У Києві на тлі ворожої атаки фіксують зростання постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти 29 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами й ударними дронами типу «Шахед». Одним із основних напрямків атаки була столиця, наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 29 постраждалих людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«До 29 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули», — зазначив він.

Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети.

У Києві фіксують перебої зі світлом та зниження тиску подання води. Також перекрили рух транспорту на Харківському шосе після російського комбінованого удару по столиці та влучання на лівому березі.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie