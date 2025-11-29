Масований обстріл Києва: різко зросла кількість постраждалих

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти 29 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами й ударними дронами типу «Шахед». Одним із основних напрямків атаки була столиця, наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 29 постраждалих людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«До 29 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули», — зазначив він.

Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети.

У Києві фіксують перебої зі світлом та зниження тиску подання води. Також перекрили рух транспорту на Харківському шосе після російського комбінованого удару по столиці та влучання на лівому березі.