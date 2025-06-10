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- Київ
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Масований обстріл Києва: показали перші хвилини після російських ударів
Вночі 10 червня Київ зазнав одного з наймасованіших комбінованих ударів за останній час.
Вночі 10 червня армія РФ здійснила масовану атаку по Києву. Обстріли тривали понад 5 годин. Правоохоронці показали перші хвилини після ворожих ударів.
Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
«Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд з містянами. Ми евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту», — йдеться у повідомленні.
На жаль, загинула жінка, є травмовані. Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі.
Українців вчергове закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — це може врятувати життя.
Нагадаємо, РФ 10 червня влаштувала масовану атаку по Києву. Пошкодження зафіксовані в семи районах столиці. Зокрема, в Оболонському районі було пошкоджено 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі.
Через ворожий обстріл у лікарнях Києва перебувають двоє постраждалих.
«Наразі після нічної масованої атаки ворога на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно», — йдеться в короткій заяві столичного голови.
Згодом, на жаль, стало відомо про загиблу людину.