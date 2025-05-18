Масована атака російських дронів на Київщину: постраждала ціла сім’я

Наслідки атаки по Київщині / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Реклама

Вночі 18 травня російські війська атакували Київщину понад півтора сотнею БпЛА, що є одним з наймасованіших обстрілів. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. На жаль, без жертв серед населення не минулося.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я:

Реклама

Загинула жінка 27 років;

її 4-річний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні «Охматдит»;

чоловік 59 років, дідусь, був прооперований, його стан задовільний. Знаходиться у травматологічному відділені місцевої лікарні;

61-річна жінка, бабуся, отримала численні осколкові поранення та знаходиться у місцевій лікарні під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається.

«Зруйновано житловий будинок, вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, „Укрпошти“, шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі”, — зазначив голова КОВА Микола Калашник.

У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.

Усі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

Жителів області закликали бут обережними: якщо ви виявили підозрілий предмет, що може бути вибухонебезпечним, не торкайтеся його. Не намагайтеся його пересувати чи розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та попередьте інших про небезпеку. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102.

Реклама

Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.

«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.