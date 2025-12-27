Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла, одна людина загинула

Атака на Київ 27 грудня. / © Associated Press

Внаслідок масованого удару по Києву загинула одна людина. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб. Зокрема, 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Про це повідомили мер Віталій Кличко та очільник МВС Ігор Клименко.

“Станом на зараз відомо про одного загиблого та більше 20 поранених людей у столиці. По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних об’єктів. Є загибла людина у Білій Церкві”, - повідомив міністр внутрішніх справ.

Окрім того, під завалами в Дніпровському районі є можливе перебування людини, пошукові роботи тривають.

У Києві зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено понад десять житлових будинків у різних районах столиці. Рятувальники оперативно ліквідовують пожежі, розбирають завали. Поліція та ДСНС евакуювали з геріатричного пансіонату в Дарницькому районі 68 людей.

Як повідомлялося, протягом ночі та зранку у Києві сталася серія вибухів. Росіяни здійснили масований удар по столиці, застосувавши ракети та безпілотники. У багатьох районах сталися пошкодження та руйнування житлових будинків. Сталися пожежі.

Атака занурила Київ у холод і темряву. У місті спостерігаються перебої з опаленням, водою та світлом. Зокрема, без централізованого опалення наразі понад 2 600 житлових будинків, майже 200 дитячих садків і понад сто шкіл.

