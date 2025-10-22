- Дата публікації
-
Київ
- Київ
- Кількість переглядів
- 1606
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована російська атака на Київ та Запоріжжя: головні новини ночі 22 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 жовтня 2025 року:
Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи Читати далі –>
Унаслідок російської атаки у Києві палає багатоповерхівка (відео) Читати далі –>
Після російської атаки у Києві загинула людина Читати далі –>
Запоріжжя: кількість постраждалих після нічної атаки зросла Читати далі –>
Ізмаїл зазнав повітряної атаки: пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру Читати далі –>