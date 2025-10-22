ТСН у соціальних мережах

1606
1 хв

Масована російська атака на Київ та Запоріжжя: головні новини ночі 22 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 жовтня 2025 року:

  • Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи Читати далі –>

  • Унаслідок російської атаки у Києві палає багатоповерхівка (відео) Читати далі –>

  • Після російської атаки у Києві загинула людина Читати далі –>

  • Запоріжжя: кількість постраждалих після нічної атаки зросла Читати далі –>

  • Ізмаїл зазнав повітряної атаки: пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру Читати далі –>

1606
