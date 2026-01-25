Удари по енергетиці / © Associated Press

Після масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 24 січня у Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч споживачів, а енергосистема працює в умовах суттєвого дефіциту потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

«У ніч на 24 січня Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися об’єкти енергетики, теплопостачання та інша цивільна інфраструктура на Київщині, Харківщині, Чернігівщині та в низці інших регіонів. Через постійні атаки стабілізувати ситуацію не вдається — система не встигає відновлюватися. У Києві через екстрені відключення без світла залишаються понад 800 тисяч абонентів», — заявив міністр.

За його словами, пошкодження обладнання та регулярні обстріли не дозволяють швидко ліквідувати дефіцит потужності, однак енергетики разом із міжнародними партнерами працюють над посиленням енергосистеми.

Шмигаль також поінформував, що за останні дні з одного з хабів Міненерго було передано понад 143 тонни гуманітарної допомоги. Йдеться про генератори, трансформатори, кабельну продукцію та насоси, необхідні для відновлення роботи критичних об’єктів.

Це обладнання вже отримали енергетичні підприємства Києва та області, а також Сумської, Харківської й інших постраждалих областей.

Окрім цього, Міненерго планує передати частину генераторів, наданих міжнародними партнерами, до пунктів обігріву ДСНС, щоб забезпечити населення електроенергією під час тривалих аварійних відключень.

Також очікується нове постачання обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі.

Раніше повідомлялося, що в усіх регіонах Україні у неділю, 25 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла.

Ми раніше інформували, що після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії.