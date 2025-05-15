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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1661
Час на прочитання
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Масована атака по Київщині 15 травня: деталі ворожого удару

Київська область вночі перебувала під атакою «Шахедів. У деяких районах сталися пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Через атаку виникла пожежа

Через атаку виникла пожежа / © Associated Press

Вночі, 15 травня, росіяни масовано атакували Київщину ударними БпЛА.

Про наслідки повідомили у КОВА.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.

У Вишгородському районі внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.

У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.

Нагадаємо, у ніч проти 15 травня Сили ППО збили в небі над Україною 62 російських дрони. Ще 29 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1661
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