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- Київ
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Масована атака по Київщині 15 травня: деталі ворожого удару
Київська область вночі перебувала під атакою «Шахедів. У деяких районах сталися пожежі.
Вночі, 15 травня, росіяни масовано атакували Київщину ударними БпЛА.
Про наслідки повідомили у КОВА.
«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.
У Вишгородському районі внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.
У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.
Нагадаємо, у ніч проти 15 травня Сили ППО збили в небі над Україною 62 російських дрони. Ще 29 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.