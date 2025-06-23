Масована атака по Києву: багато загиблих

Наслідки атаки / © ДСНС

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У ніч проти понеділка, 23 червня, армія РФ атакувала Київ «Шахедами» та балістикою. Пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста. Щонайменше п’ятеро людей загинули, ще 19 — постраждали.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень», — зазначив він.

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За даними МВС, від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

«Найтяжчі наслідки — в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.

Розбір завалів триває. За даними МВС, під руїнами ще є люди.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київській області.

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