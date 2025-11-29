ТСН у соціальних мережах

Масована атака на Київ: є постраждалі та масштабні руйнування

Через падіння уламків та пожежі постраждали житлові будинки, приватна оселя та дитина у Шевченківському районі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл столиці

Обстріл столиці / © Getty Images

Внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 29 листопада фіксуються чисельні пошкодження та постраждалі у різних районах Києва.

Про це інформують КМВА та очільник столиці Віталій Кличко.

Кличко повідомив про виклик медиків у Соломʼянський та Дарницький райони міста.

«У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Також у Соломʼянському районі горить приватний будинок», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Кличко повідомив що наразі четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок ворожих атаки надійшла інформація про травмовану дитину у Шевченківському районі Києва.

«Наразі внаслідок атаки ми маємо інформацію про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор.», — йдеться у повідомленні КМВА.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 29 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 29 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

