Масована атака на Київ: влада розповіла про наслідки

Наслідки ворожої атаки на Київ / © Суспільне

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У Києві внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 10 червня четверо людей зазнали поранень.

Про це йдеться у повідомленні очільника столиці Віталія Кличка.

«Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто», — заявив Кличко.

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Він зазначив, що всі поранені були госпіталізовані для надання необхідної допомоги.

В свою чергу, голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що в результаті масованої атаки пошкоджень зазнали сім районів столиці.

«Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки й складські приміщення», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.

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Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.