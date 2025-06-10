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- Київ
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Масована атака на Київ: влада розповіла про наслідки
У ніч проти 10 червня столиця України зазнала чергової масованої атаки з боку ворога.
У Києві внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 10 червня четверо людей зазнали поранень.
Про це йдеться у повідомленні очільника столиці Віталія Кличка.
«Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто», — заявив Кличко.
Він зазначив, що всі поранені були госпіталізовані для надання необхідної допомоги.
В свою чергу, голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що в результаті масованої атаки пошкоджень зазнали сім районів столиці.
«Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки й складські приміщення», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.