Масована атака на Київ: влада повідомила про постраждалих
До медзакладів було шпиталізовано вісім потерпілих киян.
Внаслідок атаки на Київ, яку російська армія здійснила вночі 10 жовтня, постраждали 12 людей.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
“Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно”, - наголосив мер.
Нагадаємо, пів Києва опинилася без світла через нічну атаку Росії. Мешканці столиці повідомляли, що світло на Лівому березі зникло світло приблизно о 03:18.
Окрім того, зміниться рух метро. Зокрема, на червоній лінії поїзди курсують між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна», інтервал руху — 6 хвилин.