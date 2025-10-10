- Дата публікації
Масована атака на Київ: у Печерському районі горить багатоповерхівка
Внаслідок атаки постраждало двоє людей.
У Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки, зокрема в Печерському районі, де у багатоповерхівці спалахнула пожежа.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, уламки БпЛА впали на житловий будинок у Печерському районі, після чого вогонь охопив кілька поверхів.
Окрім цього, в Голосіївському районі столиці пошкоджено фасади двох житлових будинків, а також два автомобілі.
Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
«У Печерському районі двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували. Другому медики надали допомогу на місці», — зазначив Кличко.
Пізніше начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що у столиці пожежа спалахнула в 17-поверховому будинку.
«Оновлення по Печерському району: внаслідок атаки пожежа на 6–7 поверхах 17-поверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють», — повідомив Ткаченко.
Рятувальні служби працюють на місцях падіння уламків, інформація про можливих постраждалих уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.