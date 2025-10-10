Масована атака на Київ: у Печерському районі горить багатоповерхівка

ДСНС / © Getty Images

У Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки, зокрема в Печерському районі, де у багатоповерхівці спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, уламки БпЛА впали на житловий будинок у Печерському районі, після чого вогонь охопив кілька поверхів.

Окрім цього, в Голосіївському районі столиці пошкоджено фасади двох житлових будинків, а також два автомобілі.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

«У Печерському районі двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували. Другому медики надали допомогу на місці», — зазначив Кличко.

Пізніше начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що у столиці пожежа спалахнула в 17-поверховому будинку.

«Оновлення по Печерському району: внаслідок атаки пожежа на 6–7 поверхах 17-поверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють», — повідомив Ткаченко.

Рятувальні служби працюють на місцях падіння уламків, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.