Масована атака на Київ: у частині столиці блекаут та проблеми з водопостачанням

Блекаут у Києві / © Unsplash

Внаслідок ворожого удару по Києву у частині столиці зникло світло та виникли проблеми з водопостачанням.

Про це інформують кореспонденти ТСН.

У повідомленні вказується, що світло на Лівому березі столиці зникло світло приблизно о 03:18.

Пізніше дану інформацію підтвердила влада столиці.

«Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У КМВА заявили про повідомлення з різних частин міста про проблеми.

«На лівому березі ситуація складна. Так само фіксуємо проблеми з водопостачанням», — зазначили у КМВА.

Крім того, очільник столиці повідомив, що внаслідок ворожих атаки постраждало девʼять людей.

«Пʼятеро з них у лікарнях. Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.