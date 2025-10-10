- Дата публікації
Масована атака на Київ: у частині столиці блекаут та проблеми з водопостачанням
Відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих, п’ятеро з них перебувають у лікарнях.
Внаслідок ворожого удару по Києву у частині столиці зникло світло та виникли проблеми з водопостачанням.
Про це інформують кореспонденти ТСН.
У повідомленні вказується, що світло на Лівому березі столиці зникло світло приблизно о 03:18.
Пізніше дану інформацію підтвердила влада столиці.
«Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У КМВА заявили про повідомлення з різних частин міста про проблеми.
«На лівому березі ситуація складна. Так само фіксуємо проблеми з водопостачанням», — зазначили у КМВА.
Крім того, очільник столиці повідомив, що внаслідок ворожих атаки постраждало девʼять людей.
«Пʼятеро з них у лікарнях. Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.