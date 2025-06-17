Масована атака на Київ: скільки осель залишаються без світла

Світло / © ТСН.ua

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У вівторок, 17 червня, армія РФ обстріляла Київ, залишивши 1148 осель киян без електрики. Енергетики повертають світло після нічної атаки.

Про це повідомляє ДТЕК.

Фахівці почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

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“Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину. Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку”, — написали енергетики.

Як ми писали Росія масовано атакувала Київ вночі 17 червня балістикою та дронами. Є влучання та жертви. Попередньо, 14 людей загинуло. Ще 44 особи постраждали. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Ворог завдав удару й по Київщині. За даними ОВА, у Вишгородському районі росіяни поранили 55-річну жінку, їй надали допомогу. Пошкоджений приватний будинок. У ньому вибиті вікна. У Фастівському районі армія РФ пошкодила приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди. Пожежа господарчої будівлі на території підприємства спалахнула у Броварському районі, її ліквідували. Пошкоджено приватний будинок. Обухівський район — пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.