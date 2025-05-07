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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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151
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Масована атака на Київ: школяр розповів, як врятувався під час обстрілу

У Святошинському районі Києва триває ліквідація наслідків обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ 7 травня

Атака на Київ 7 травня / © ДСНС

Вночі 7 травня армія РФ масовано атакувала Київ. Восьмикласник Віталій перебував у своєму ліжку, коли стався удар.

Про це школяр розповів кореспондент ТСН.

Хлопець на власні очі побачив, як стався цей приліт або падіння уламків. Його життя буквально врятувала ковдра.

«Приліт, я у ковдрі, мене накриває, повністю уламками накриває. Я так швидко просипаюся, я бачу цей круг полум’я, прям перед очима оранжеве, повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі розсічення, на коліні ще трохи», — розповів очевидець.

Журналіст запитав хлопця, чи піде він сьогодні до школи.

«Не знаю, маму треба питати», — сміється хлопець.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки РФ на Київ двоє людей загинули, 8 постраждали. З них 4 — діти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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