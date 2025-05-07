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- Київ
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Масована атака на Київ: школяр розповів, як врятувався під час обстрілу
У Святошинському районі Києва триває ліквідація наслідків обстрілу.
Вночі 7 травня армія РФ масовано атакувала Київ. Восьмикласник Віталій перебував у своєму ліжку, коли стався удар.
Про це школяр розповів кореспондент ТСН.
Хлопець на власні очі побачив, як стався цей приліт або падіння уламків. Його життя буквально врятувала ковдра.
«Приліт, я у ковдрі, мене накриває, повністю уламками накриває. Я так швидко просипаюся, я бачу цей круг полум’я, прям перед очима оранжеве, повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі розсічення, на коліні ще трохи», — розповів очевидець.
Журналіст запитав хлопця, чи піде він сьогодні до школи.
«Не знаю, маму треба питати», — сміється хлопець.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки РФ на Київ двоє людей загинули, 8 постраждали. З них 4 — діти.